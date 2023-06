Ristorante

Mirko Di Mattia ha fatto tesoro della consulenza iniziale dello chef Felix Lo Basso per camminare poi con sicurezza sulle sue gambe. Il suo ristorante non si trova in centro, ma in zona sud, nella prima parte del quartiere Eur. Il pesce è protagonista non solo in cucina ma anche sul bancone, poiché qui si trova anche una “pescatoria” dove fare la spesa (graditissima aggiunta). L’interno luminoso nei toni del bianco e del legno si completa con un dehors per cenare all’aperto nella bella stagione, oppure per fare aperitivo, con una carta dedicata agli abbinamenti tra tapas di pesce e cocktail. Ci sono poi tre menu degustazione da 3, 4 e 6 portate (45, 70, 85€), con, ad esempio, calamari alla parmigiana, tubetti in brodetto, spaghettoni all’astice blu e pescato del giorno al sale.