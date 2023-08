Dai consigli di mamma Fiorella ai trucchi da professionista: tutte le indicazioni dello chef romano per preparare il piatto ideale per il pranzo in spiaggia

Anche d’estate, vuoi o non vuoi, le nostre ricette preferite ci impongono di accendere il forno. E lo si fa ben volentieri, se la promessa è quella di peperoni ripieni, parmigiane di melanzane oppure, soprattutto a Roma, dei mitici pomodori col riso. Se non siete originari o frequentatori del centro Italia, può darsi che questo piatto non vi sia così familiare. Ed è un vero peccato, perché parliamo di una preparazione che si può fare in anticipo, comodissima poi per pranzi e cene all’aperto, picnic fuori porta e tutto sommato semplice da realizzare. Soprattutto se a spiegarla passo passo c’è l’istrionico Max Mariola (sapete che in autunno aprirà il suo ristorante a Milano? Lo avevamo anticipato qui).

La ricetta dei pomodori col riso di Max Mariola

Non si può dire con precisione da dove arrivi — forse merito della comunità giudaica, che ha spesso intrecciato influenze spagnole e arabe, come qui pomodori e riso — ma la verità è che ogni famiglia romana custodisce la propria versione. Chef Mariola, infatti, tiene bene a mente i consigli di mamma Fiorella, soprattutto per quanto riguarda il taglio delle patate, “a mezzaluna, non troppo sottili, sennò ‘si sfragnano’” e il loro condimento, da mischiare “tassativamente a mano”.

Nel video condiviso sul suo canale YouTube da 680mila iscritti nessun passaggio è lasciato al caso: dalla selezione dei pomodori migliori (che non sono quelli più belli, ma quelli più profumati) al loro svuotamento, facendo attenzione a non bucarli; dal condimento del riso, che si lascia macerare insieme alla polpa frullata e condita, ai trucchi per evitare che il “coperchio” si bruci. Con anche qualche trucco del mestiere, come cospargere le patate di un bel trito grossolano di pane e taralli per dare ancora più consistenza. Perché ha proprio ragione Max: “I pomodori col riso, se li dovete fa’, fateli bene. Altrimenti lasciate perde”.