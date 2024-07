Le 13 migliori pizze dell’estate 2024 a Roma e dove trovarle (anche con ananas!)

Fa caldo, molto caldo, ma la voglia di pizza non passa mai. Magari, con l’abbondanza di prodotti stagionali, è il caso di deviare dalle solite Margherita e Capricciosa e provare qualche versione estemporanea, di quelle che ormai riempiono i menu delle pizzerie più interessanti. Per dare l’idea di quanto sia ampia l’offerta a Roma, abbiamo selezionato le combinazioni più creative e invitanti in 13 pizze da provare in questa estate 2024. Troverete rivisitazioni di ricette freschissime, insalate di verdure e tranci farciti di preparazioni cucinate. Ma anche pizze dolci omaggio a un grande classico del gelato e addirittura tonde che rielaborano i cocktail. E sì, anche l’ananas caramellato.

Bloodymarynara — 180grammi

I progetti di Jacopo Mercuro che si aggiungono alla pizzeria di Villa Gordiani aumentano: dal locale per asporto nel quartiere San Paolo alla partnership con i ragazzi di Freni e Frizioni per il nuovo progetto Slap a Prati. I suoi menu, però, variano comunque vorticosamente a ogni cambio stagione. Tra le creazioni recenti ce n’è una che rielabora un drink classico: il Bloody Mary. La pizza in questione ne interpreta il gusto con una crema al Bloody Mary, fior di latte, puntarelle di sedano marinate, aglio nero, polvere di lime nonché le note aromatiche di basilico, limone, origano bianco e pepe di Sichuan.

Ripiena con insalata di pollo — A Rota

Le pizze bianche ripiene di Sami El Sabawy ormai giocano un campionato a sé. Quest’estate da A Rota bisogna provare quella farcita di un ‘must’ del pranzo al sacco, l’insalata di pollo. La sua è parecchio generosa in fatto di maionese, il ché fa la differenza.

Saluti da Rimini — Berberè

Nella sede romana della famiglia delle pizzerie di Matteo e Salvatore Aloe, lo special del momento è un omaggio alla capitale del divertimento romagnola. Si chiama ‘Saluti da Rimini’ ed ha una base di pomodoro biologico, poi alici dell’Adriatico marinate all’aceto, e, solo in uscita, verdure fresche e croccanti. Tipo pomodori datterini, cetrioli e cipolla di Tropea. Senza scordare un tocco di basilico, scorza di limone e olio extravergine. Più stagionale di così.

Croissant con cocktail di gamberi — Clementina

Tante novità in essere e in corso d’opera per uno degli artigiani che sta rendendo Fiumicino una cittadina sempre più gourmet. Luca Pezzetta, però, a ogni stagione rimette mano al menu, ed è ormai famoso per le sue declinazioni marinare di pizze e ricette classiche. Sulla carta di Clementina si trovano almeno 4 tipologie di lievitati diversi e tra gli antipasti bisogna assaggiare il croissant salato. Quello del momento è farcito con un’intramontabile preparazione Anni ’80: il cocktail di gamberi, però rossi e di altissima qualità.

Prosciutto e Gnè Gnè Gnè — Extremis

Sarebbe bello smettere di fare i fondamentalisti e aprirsi alle novità, perché nemmeno in campo pizza c’è niente di sacro. Infatti, la ‘Prosciutto e Gnè Gnè Gnè’ di Extremis a Pietralata fa un po’ il verso ai talebani della tonda, mettendo sul disco nientemeno che l’ananas. In questo caso caramellato e ingentilito da crema di ricotta vaccina montata al lime, prosciutto cotto marinato alla birra e miele, pancetta, lime e rucola.

Tonno e cipolla versione estiva — L’Elementare

Non solo alla prima sede di Trastevere; da qualche mese la buona pizza romana di Mirko Rizzo e Federico Feliziani si può trovare nel nuovo locale del quartiere Tuscolano e in quello di Testaccio. E forse, presto, in altre zone a venire. Il forno propone una romana che è una rivisitazione stagionale della storica accoppiata di tonno e cipolla. Con cipolla di Tropea marinata con erbe e bacche aromatiche, filetti di tonno sott’olio, pomodorini gialli e olive taggiasche.

Salmone marinato e avocado — Fornace Stella

I due ex manager Enrico Mercatili e Roberto Priora sono partiti con una pizzeria con cucina vicino Piazza Bologna e da non molto hanno raddoppiato all’Eur - Marconi. Di pizze speciali ne pensano ogni weekend, e tra le più recenti e assortite c’è quella a base di salmone marinato e cipolle in agrodolce. Poi un po’ di mousse di ricotta e avocado, salsa yogurt e semi di papavero. Sembra quasi un avocado toast ripensato sulla tonda.

Super Mary — San Martino Pizza & Bolle

Nella pizzeria dedicata alla romana del gruppo Pizza & Bolle (qui le ultime novità in fatto di pizza al taglio) Alessio Muscas continua a variare sul tema Marinara. La nuova Super Mary, ad esempio, è arricchita con alici del Cantabrico, peperoncini gialli in agrodolce e pomodorini Dry. Chiedete ai ragazzi in sala l’abbinamento migliore con un calice di bollicine; la cantina è tutta da esplorare.

Pastrami — Sant’Isidoro Pizza & Bolle

Nella sede dedicata alla napoletana invece è al lavoro Giovanni Nesi. Tra abbinamenti infallibili e verdure di stagione, la sua Pastrami si differenzia un po’. Però è golosissima, e noi la consigliamo. Si tratta di una base bianca condita fetta a fetta con verza viola croccante, carote dolci marinate, poi cetriolini jumbo e maionese alla senape. In cima a tutto, fette consistenti di pastrami affumicato. Un classico di New York City, però nel Rione Prati.

Insalata di finocchi — Seu Pizza Illuminati

Abbiamo detto spesso della capacità di Pier Daniele Seu di pensare pizze interessantissime a partire da ortaggi e vegetali. Un bell’esempio si ripete quest’estate, con una tonda — la sua è una napoletana contemporanea, potremmo dire, con un bel cornicione morbido ma molto digeribile — che rende più invitante del solito l’insalata di finocchi. Si tratta di una combinazione di fior di latte, finocchi gratinati alla besciamella, poi Parmigiano, olive taggiasche e gel di arancia bruciata. Per finire, un accento di finocchietto e zest di arancia.

Fior di fragola — TAC - Thin and Crunchy

A Mostacciano, uno dei quartieri sud della Capitale, Pier Daniele Seu ha differenziato la sua linea proponendo la pizza romana, bassa, sottile e dal bordino croccante. Non è però l’unica tipologia, perché ci sono anche tranci al ruotino come antipasto e pizze al padellino tra i dessert, che sono una delle sue specialità. In questo periodo si gioca con un ritorno al passato, con il mitico ‘ghiacciolo cremoso’ fior di fragola che diventa una variazione di fragole in osmosi e mandorle sabbiate, poi purea e gel di frutta.

Obrigado — Slice of Capanno

Dalla fine della scorsa estate (qui la nostra cronaca dell’apertura) la pizzeria Slice propone a Ostia Lido anche fette da ordinare singolarmente. C’è pure la tonda romana per intero, ovviamente, e una varietà di antipasti. Ad esempio la Obrigado, un ricordo dell’atmosfera brasiliana con crema di piselli, rosti di carote e patate, pollo sfilacciato, mela e maionese. Tutto dentro un trancio di pizza bianca e soffice.

Caponata nostra — Svario

Per una buona pizza e qualche fritto sempre insolito, a Montesacro si può andare da Svario. Anche qui la versione prediletta è quella romana — in grande rimonta, come detto, sulla napoletana — con parecchie proposte stagionali. Una su tutte la Caponata Nostra, una proposta vegetariana che gioca con le consistenze. Dalla crema di zucchine agli sfilacci di peperone agrodolce; dalle melanzane sottolio fatte in casa alla buccia di melanzana alla brace. Il tutto guarnito con le fondamentali foglioline di basilico fresco.