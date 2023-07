Arriva a Roma la Pizza Week: 5 giorni di degustazioni in 40 pizzerie

Ma quanto ci piace la pizza? A noi moltissimo. E a giudicare dal florilegio di eventi, festival e kermesse a tema un po’ in tutta Italia, si direbbe anche a molti altri. A pochi giorni dalla scoperta dell’affresco pompeiano che sembra ritrarre una delle prime pizze della storia — anche se qualche dubbio permane… — sta per andare in scena a Roma una 5 giorni che permetterà di esplorarne in lungo e in largo lo stato dell’arte. Pizza Week — Roma Edition è orchestrata dalla guida 50 Top Pizza per dare contesto alla premiazione dell’edizione 2023, con un’agenda di eventi per tutti i pizza lovers della Capitale. Ma anche per il pubblico extra-capitolino: lo sapete dove portano in fondo tutte le strade, no?

La guida 50 Top Pizza

Dal 2017 gli ideatori e curatori della guida Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro compongono una classifica che propone una graduatoria delle migliori pizzerie italiane e del mondo, coordinando un gruppo di ispettori che viaggiano per farsi la propria idea, un assaggio dopo l’altro. Come si valuta una buona pizzeria? Prendendo in considerazione naturalmente la qualità della pizza (napoletana, romana, “un po’ e un po’”; lo stile non è una discriminante), ma anche la qualità del servizio, la piacevolezza del locale, i tempi di attesa, il livello della carta dei vini, birre e il comparto beverage in generale. Un’attesa che matura da un anno all’altro fino alla cerimonia di premiazione delle prime cento. Mentre nel 2022 il grande evento si è svolto a Barcellona, l’annuncio dei nuovi risultati si terrà il 12 luglio a Roma, nel corso di una serata al Teatro Argentina presentata da Federico Quaranta.

Gli eventi di Pizza Week - Roma Edition

Mentre le kermesse degli anni passati avevano avuto luogo a Napoli — culla dell’amatissimo piatto — ora si guarda alla Capitale “perché non è certo un caso se alcuni dei più importanti maestri pizzaioli hanno aperto e stanno aprendo i loro locali qui”, spiegano gli organizzatori riferendosi, tra gli altri, a Ciro Salvo, Gino Sorbillo, Diego Vitagliano, la famiglia Piccirillo e Ivano Veccia. “Si avverte un fermento unico, qui risiedono alcuni dei nomi che hanno avviato questa sorta di rinascimento della pizza, qui troviamo una vera e propria community di appassionati”. Non solo serate di gala, ovviamente, ma un grande evento tentacolare, diffuso in 40 pizzerie della città, con jam session di pizzaioli da tutta Italia, esibizioni di pizza acrobatica, menu con proposte speciali e pairing a base di vino e birra, ma anche concerti di musica e performance d’arte. Un esempio? Il live painting dell’artista Ivano Petrucci, che giovedì 13 omaggerà le pizze di Extremis con alcune opere estemporanee.

Le cene a 4 mani di Pizza Week

Tra le occasioni più curiose, segnaliamo le varie cene a 4 mani durante le quali i maestri della tonda incontreranno alcuni bravi chef, invitandoli “a mettere le mani in pasta” fuori dal loro solito campo. Si parte lunedì 10 con Pier Daniele Seu e Antonio Ziantoni (Zia Restaurant, Roma) da Seu Pizza Illuminati; l’accoppiata Samy El Sabawy e la famiglia della pizza al taglio di Fiumicino Sancho da A Rota; Giancarlo Casa e Peppe Guida a La Gatta Mangiona; Ivano Veccia e Nino di Costanzo (Danì Maison, Ischia) da Allegrìo.

Martedì 11 invece Roberto Pugliese e Alessio Muscas al Forno Monteforte; Diego Vitagliano e Angelo Carannante (Caracol, Bacoli) da 10 Diego Vitagliano Pizzeria e Marco Quintili con Ciro Scamardella (Pipero, Roma) da iQuintili. Per giovedì 13 sono in programma la cena con Alessandra Ruggeri (Osteria della Trippa, Roma) da Spiazzo e l’incontro tra Alessio Muscas e Davide Del Duca (Osteria Fernanda e Bianca Trattoria, Roma) da San Martino Pizza e Bolle. Venerdì 14 vedrà infine la combo Giovanni Nesi - Andrea Pasqualucci (Moma, Roma) da Sant’Isidoro Pizza e Bolle.

Pizza Week - Roma Edition

Da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2023

Roma, varie sedi

Eventi su prenotazione

www.50toppizza.it