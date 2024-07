Grandi osti romani svelano la ricetta del picchiapò in questo video

Dietro ogni ricetta romana c’è una quantità di miti e aneddoti che condiscono i piatti di racconti a volte leggendari. Dalla coda alla vaccinara alla vignarola, passando per la pasta alla Checca, gli amatissimi supplì e la crostata di ricotta e visciole: tra l’antipasto e il dessert, ciascuno è un capitolo della storia della gastronomia cittadina e nazionale. Tra questi bisogna annoverare anche il Picchiapò — o meglio, ‘l’allesso alla picchiapò’ — una preparazione nata per ‘riciclare’ brillantemente la carne bollita, che a Roma si prepara secondo una certa ritualità. A spiegarlo, in questo video, ci pensano Claudio e Fabrizio Gargioli, titolari di una delle più longeve e affidabili trattorie della Capitale, Armando al Pantheon.

Che cos’è il picchiapò, il lesso ripassato di Roma

Anche in questo caso, non bisogna pretendere di avere risposte certe circa l’origine della ricetta. C’è addirittura chi la lega alle consuetudini di una famiglia nobiliare — tali Picchiapò — che così serviva la carne durante i sontuosi banchetti del Rinascimento. Noi non ci fidiamo, e propendiamo piuttosto per l’ipotesi ‘onomatopeica’, legata alla necessità di ‘picchiare’ la carne per sfilacciarla bene, prima di passarla in padella. Nella letteratura popolare, però, sta di fatto che Picchiapò, oppure Bicchiapò, fosse il nome di una maschera romanesca, un personaggio buffo e stravagante con il viso ‘conciato’ dal parecchio bere, a ricordare il colore accesso e la consistenza un po’ sfatta del piatto.

Ancora, un Picchiabbò compare in un sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli del 1832: “Ste scale nu’ le vònno illumina: E ècchete spiegato, Picchiabbò, Com e so’ le disgrazzie a sta scittà”. E si chiamava così anche il nano di corte di una favola di Trilussa, il quale parla di “un ometto accusì piccolo che uno se lo poteva mette in saccoccia come la chiave de casa”. Quale che sia di preciso la sua storia, oggi il picchiapò è una ricetta domestica che però finisce anche sui menù delle osterie; ultimamente, poi, sta tornando in voga come farcitura del panino.

La ricetta dell’allesso alla picchiapò di Armando al Pantheon

Il signor Armando Gargioli aprì la sua trattoria al Pantheon nel 1961, trasmettendo poi il mestiere ai figli Claudio e Fabrizio. Oggi lo conducono loro, coadiuvati dalla famiglia, resistendo con la loro cucina autentica in una zona presidiata da locali ‘acchiappaturisti’. Il loro lesso alla picchiapò è proprio come si faceva un tempo, come raccontano sul canale YouTube di GialloZafferano. Si parte lessando il manzo in acqua con sale e odori, e una volta pronto, dopo qualche ora, si tiene da parte il brodo (“magari per fare una bella stracciatella”) e si taglia la carne a fettine, “sottili ma non troppo, perché si devono sentire sotto i denti”.

A parte si fanno appassire abbondanti cipolle in padella, si trasferisce la carne, e si aggiunge la passata di pomodoro. Quando il sugo è ridotto — occorre una decina di minuti — il Picchiapò si completa con un po’ di prezzemolo e un giro d’olio. Una nota interessante: esiste anche una versione in bianco, con soltanto una ‘sfumata’ di vino al posto del pomodoro. Altrettanto interessante; parola di due tra i migliori osti romani.