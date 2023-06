La pasticceria Dolcemascolo di Frosinone apre a Roma e continua la sua crescita. “Stiamo crescendo tanto, è vero” confessa Simone Dolcemascolo “ma siamo più artigiani oggi di 10 anni fa, perché è proprio grazie all’organizzazione e alla tecnologia che riusciamo a fare eccellenza”. In realtà la storia di questa insegna inizia ben più di dieci anni fa: era il 1990 quando Massimo Dolcemascolo e Graziella Casadei aprivano un bar pasticceria nei quartieri pianeggianti del capoluogo ciociaro. Da allora l'evoluzione è stata costante, organica e graduale, con un'oggettiva impennata negli ultimi anni anche grazie alla visione dei figli di Massimo, Matteo Dolcemascolo (pasticcere tra i più apprezzati d'Italia) e Simone. Si è aperto un grande laboratorio di produzione organizzato, si è lavorato sulla logistica, sulla distribuzione, sul packaging, sui canali di business, sulla sostenibilità, sugli accordi commerciali. Un bar pasticceria di provincia che a un certo punto ha deciso che doveva superare la scala della microimprenditoria locale. Da una parte si è affermato a livello nazionale grazie alla qualità del prodotto (i panettoni e le colombe, premiatissimi) e dall'altra ha deciso di non considerarsi più semplicemente un bar pasticceria bensì un'azienda. L'attività a livello imprenditoriale si è decisamente strutturata, si è data un piano di sviluppo da qui al 2026, si è dotata di un consiglio d'amministrazione e di un direttore amministrativo.

Dolcemascolo. La crescita e l'apertura a Roma

Cosa mancava a quella che i Dolcemascolo tengono a definire una "crescita armonica"? Mancava uno sviluppo dei punti vendita. Dolcemascolo infatti, nonostante abbia da anni aperto un gigantesco laboratorio di produzione (i panettoni sfornati per Natale si avvicinano alle 30mila unità) continua a poter disporre solamente del punto vendita storico. La sfida, inutile negarlo, era quella della grande città. E qual è la grande città se sei a Frosinone: Roma, senza alcun dubbio. Tra l'altro proprio da Roma nacque l'attività dei Dolcemascolo prima di trasferirsi in Ciociaria, col nonno che arrivò in città dalla Sicilia negli anni Sessanta. E dunque il ritorno di questa storica famiglia di pasticceri è pianificato per novembre o per dicembre 2023 (in tempo per distribuire nella Capitale i celebri panettoni!) al civico 84 di Viale Mazzini.

Come sarà Dolcemascolo Roma a Viale Mazzini

Due vetrine, un bancone, i tavolini, lo spazio all'esterno ("stiamo dialogando con il Comune per una riqualificazione degli spazi pubblici qui di fronte"), grandi ambienti interrati per un laboratorio di produzione (anche se il grosso delle cose proverrà quotidianamente da Frosinone) e alcune aree dedicate alla formazione dei dipendenti ("perché o si trasmette cultura aziendale oppure la gente ti lascia e non riesci a trattenerla nel progetto"). Sopra ci sarà tutta l'identità Dolcemascolo per un locale che vuole essere una pasticceria, una caffetteria (il direttore a Roma sarà proprio Simone Giordano, l'uomo del caffè di Dolcemascolo che ha portato negli ultimi anni la cultura dello specialty in azienda) e una bottega per gli straordinari prodotti rurali della Ciociaria e della Valle di Comino, che da tempo Dolcemascolo seleziona con la sua piattaforma di e-commerce Pipolà. L'obiettivo è quello di essere un bar agricolo, capace di raccontare le aziende di una zona vicinissima alla grande città ma tradizionalmente trascurata. Oltre che uno showroom per le produzioni di casa, a partire dai grandi lievitati delle feste, naturalmente. Un progetto che ha avuto 3 anni di gestazione per l'inquadramento della missione e per l'individuazione della corretta location, ma che ora è già pronto a moltiplicarsi: non è escluso che a partire dal 2024 vedremo già altri punti vendita Dolcemascolo a Roma e magari non solo. Il cantiere per trasformare nel loro negozio questa storica tipografia del quartiere Della Vittoria inizia a fine giugno 2023, ma intanto ne abbiamo parlato con Simone Dolcemascolo, Matteo Dolcemascolo e Simone Giordano che ci hanno dato più di qualche anticipazione nella videointervista qui sopra.