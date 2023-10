Il video dei tiktoker romani che trasformano la pasta al tonno in sushi

I creators di Ostia da mezzo milione di followers prendono pasta, pomodoro, tonno e capperi e li tramutano in un gunkan. Ecco come ci riescono, grazie a qualche trucco di cucina molecolare

Raggiungere mezzo milione di followers su TikTok in poco più di un anno, preparando maritozzi, arrosticini e fettuccine al tartufo che in realtà, però, sono spaghetti alle vongole, torta Sacher e latte e biscotti. È l’impresa dei giovani Alessandro Granatelli e Niccolò Pau, alias 2Men1Kitchen, romani di Ostia che dal loro laboratorio gastronomico hanno conquistato la rete un video alla volta.

Da poche settimane sono sbarcati anche su YouTube, dove il velocissimo format “E se vi dicessimo che…?”, fatto di filmati da appena un minuto, è diventato un po’ più esteso. Per il loro contenuto inaugurale hanno fatto un salto indietro, spiegando nel dettaglio la prima ricetta “ri-progettata” sul loro profilo: una classica pasta al tonno, però a forma di sushi.

La ricetta della pasta al tonno che sembra sushi dei 2Men1Kitchen

Diversamente dal solito, in questo video si capisce bene come avvengono le loro “magie”. Per ottenere dei piccoli e ben fatti gunkan (un tipo di sushi giapponese, di forma cilindrica e con ingredienti al di sopra) si parte dalla pastina risone, da lessare in poca acqua, compattare in un cilindro e mettere in frigo. Al posto dell’alga nori c’è una sfoglia sottile di prezzemolo e capperi, frullati e addensati.

Al pomodoro, invece, il compito di sostituire le uova di salmone. Come si fa? Si frulla, filtra, cuoce e poi sferifica, con le tecniche sdoganate dalla cucina molecolare. Nell’assemblaggio finale, tra gli ingredienti della pasta al tonno non manca nulla, con i filetti sott’olio inseriti tra la pasta e le “uova”. Arrivando fino in fondo, ai più intraprendenti potrebbe venire voglia di provarci a casa. Fateci sapere com’è meglio mangiarla: bacchette o forchetta?