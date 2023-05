La mappa delle nuove pizzerie di Roma aperte tra 2022 e 2023

Avete voglia di provare qualche nuova pizzeria appena aperta in giro per Roma? Le possibilità, come si vedrà, non mancano. In un panorama capitolino sempre più animato in materia di tonde, farine e lievitati, abbiamo fatto il punto sulle aperture più interessanti dall’inizio del 2022 a oggi e capito che, su questo tema, non ci si può proprio annoiare. Sembra che l’accoppiata pizza e birra — seppure sempre validissima — abbia fatto il suo tempo, considerando la fioritura di insegne che la abbinano a drink fantasiosi, bollicine di grande livello o fermentati. I puristi della napoletana saranno entusiasti dell’arrivo di maestri pizzaioli campani, come anche gli amanti della romana “bassa e scrocchiarella”, che vede tanti nuovi interpreti che la propongono con farciture gourmet. E non manca nemmeno quella al taglio, street food capitolino per antonomasia. Noi ve le abbiamo elencate tutte; a voi non resta che scegliere da dove cominciare.