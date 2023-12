Storia della minestra broccoli e arzilla, il piatto romano delle feste

Tra le ricette fondanti della cucina romana, forse a qualcuno la minestra broccoli e arzilla suona meno familiare delle nazional-popolari carbonara e amatriciana. Eppure la sua storia è senz’altro più lunga, oltre a distinguersi per la natura — eccentrica, rispetto agli standard capitolini — degli ingredienti: pesce e verdura. L’arzilla in questione, infatti, altro non è che il nome gergale della razza chiodata, mentre i broccoli sono i meravigliosi romaneschi, che danno il loro meglio proprio in questo periodo. Vediamo com’è nata quest’antica zuppa, immancabile sulla tavola della Vigilia così come sui menu di buone osterie.

Le origini della minestra broccoli e arzilla, pietanza “di magro”

Ben prima della sua associazione con le festività (si prepara spesso proprio il 24, assecondando la stagionalità degli ingredienti), la minestra broccoli e arzilla si faceva anche in altri periodi, soprattutto per rispettare i giorni di magro. Erano molte, infatti, le occasioni in cui nella Capitale — da secoli attenta alle prescrizioni religiose, anche in fatto di gastronomia — si evitava di cucinare la carne, optando per ingredienti poveri e di facile reperibilità. Esattamente come per il quinto quarto, anche per questa storica ricetta l’economia domestica ha avuto un peso fondamentale: l’arzilla è poco ricca di polpa, tendenzialmente collosa e difficile da lavorare, e dunque arrivava sul mercato a un prezzo irrisorio. Addirittura accadeva che i pescatori del litorale laziale la rigettassero in mare, quando restava impigliata nelle reti. I cuochi domestici hanno però imparato anche in questo caso a valorizzarla, sfruttandola per una zuppa robusta arricchita con i broccoli, in cui far cuocere la pasta. Spesso quella mista e meno pregiata, venduta sfusa a peso.

Ricetta e preparazione della minestra broccoli e arzilla

Sono le parti di scarto del pesce a rendere particolarmente avvolgente la minestra, mentre la polpa cotta al punto giusto apporta le proteine che la rendono un piatto sorprendentemente bilanciato. E tanto gustoso da ispirare i versi di Aldo Fabrizi: “Sta minestra balsamica de pesce, specie si er brodo è fatto co’ l’arzilla, ve basta solo d’assaggio ‘na stilla pe’ dì: “Mò panza mia poi pure cresce!”. È peggio de na droga sconosciuta che intossica er palato e nun dà tregue: tutti li venerdì, ‘na ricaduta”. Ma come si prepara la minestra broccoli e arzilla? Si mette sul fuoco un leggero brodo vegetale con gli odori, dove lessare la razza pulita e fatta a pezzi.

A parte si rosola il soffritto con qualche acciuga dissalata e ci si fanno cuocere i pelati, per ottenere una salsa alla quale aggiungere le cimette di broccoli. Infine si estrae il pesce e lo si spolpa, mentre il brodo di arzilla si aggiunge alla casseruola con il pomodoro lasciando cuocere insieme. È poi il momento di versare la pasta nel tegame — mista, corta, spezzata: secondo fantasia — e farla cuocere nel brodo, incorporando, a cottura quasi ultimata, la polpa di arzilla.

Dove mangiare la minestra broccoli e arzilla

“Di sicuro le nonne di Trastevere la preparavano un po’ diversamente, ma la minestra broccoli e arzilla è uno dei piatti della tradizione più interessanti, e io la faccio appena posso”, spiega Sarah Cicolini a CiboToday. La chef abruzzese classe ’88 continua a convincere al suo SantoPalato proponendo i classici senza paura di ritoccarli al meglio.

Così anche per questa pietanza, “che tradurre significherebbe un po’ tradire. Semplicemente scelgo bene gli ingredienti e gestisco con precisione le cotture. Parto con un brodo di pesce ricco, profumato e leggermente piccante, perché so che a casa si fa così. Importante non cuocere troppo l’arzilla, perché le ossa possono dare un gusto amaro. Poi filtro il liquido e lo uso per cuocere la pasta. Solo a metà cottura aggiungo le cime di broccoli e infine, a fuoco spento, la polpa del pesce. Così non perde consistenza”.

Tra le interpretazioni più classiche ci sono quella dell’Osteria del Velodromo Vecchio (dove è una delle specialità), e della Trattoria Sora Lella, che la tiene in carta tutto l’inverno. Apprezzatissima anche la versione della trattoria Cesare al Casaletto. A Trastevere si prepara anche alla Trattoria Da Teo, mentre al nuovo Bianca — dove il bravo chef Davide Del Duca ha deciso di puntare sulla cucina genuina e casalinga — la minestra è una novità di stagione, e si prepara con razza dall’asta di Fiumicino e maltagliati fatti in casa.