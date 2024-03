Le migliori trattorie moderne di Roma: 10 indirizzi da non perdere

Quali sono le migliori trattorie moderne di Roma? In una città che nelle trattorie (e osterie) storiche ha consolidato il suo patrimonio gastronomico, è d’obbligo spiegare cosa intendiamo. Si tratta di locali ‘di nuova generazione’, meno longevi di altri — per via dell’età dei fondatori oppure dalla data di apertura —che però guardano con interesse alla tradizione e provano, a volte, a riproporla con qualche aggiornamento. Non solo cucina laziale ma anche di altre regioni, senza il timore di mischiare un po’ le carte. Ma cosa sarebbe una trattoria senza un servizio amichevole e informale, che fa sentire un po’ a casa e invoglia a tornare? Infine il conto, che in queste insegne è equilibrato nel rapporto tra prezzo e qualità. Questi di seguito sono i nostri consigli per un tour delle migliori trattorie moderne della Capitale.