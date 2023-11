Dove mangiare nel quartiere San Giovanni a Roma

Ristorante

Thai Inn

Pur non stando sulla bocca di tutti, questo indirizzo si è affermato come uno dei migliori ristoranti di cucina thailandese – come dichiara il nome – in città. i clienti saranno accolti da una lunga sala con tavoli a destra e a sinistra, un ambiente colorato ma dall’arredamento semplice. In menu grande spazio alle zuppe thailandesi, pezzo forte della cucina thai, come la Tom Kha Gai con pollo, galanga e latte di cocco, oppure Tom Ym Goong con citronella e gamberi. Poi risi (tra cui il Nasi Goreng), pastem, carni, pesce e frutti di mare. Gli antipasti si articolano in diverse categorie: vapore, fritti, satay, pane e insalata. Gli impiattamenti sono abbondanti e molto colorati. Chi ama la Thailandia non resterà deluso.