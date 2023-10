I pub di Roma dove si mangia benissimo. La mappa

Pub

Barley Wine

Barley Wine porta nel Tuscolano una bella offerta di birra artigianale da dieci anni esatti. Tante spine e bottiglie, a rotazione veloce e illustrate ogni giorno sullo schermo in zona spillatura. Si bevono anche kombucha e vino, mentre l’offerta gastronomica è andata via via irrobustendosi nel corso degli anni. Fino alle 20.15 è possibile approfittare della formula aperitivo con tagliere di salumi e formaggi in condivisione e due consumazioni per 20€, oppure uno smash burger affiancato da una birra per 10€. La scelta dei panini è ampia, con il Pulled Break di maiale sfilacciato in salsa bbq, pomodori secchi, provola affumicata e radicchio (12€) e diverse opzioni vegane. Anche a base di “fake meat”, come la cotoletta di pollo “non pollo” con salsa ranch, pomodoro e insalata del Fake Fuckin’ Chicken (12€).