Gelateria

Gelato San Lorenzo

Una visita nel nuovo laboratorio di Via Tiburtina ci ha ulteriormente convinto che quello di Maurizio Dattilo è uno dei migliori gelati di Roma. Non solo per bontà, ma anche per precisione tecnica e impegno nella divulgazione. Studente del maestro Stefano Ferrara, il gelatiere ha aperto il primo locale proprio nel quartiere di San Lorenzo, per poi raddoppiare con un chiosco condiviso all’Esquilino con Gatsby Cafè e aggiungere aperture al Tuscolano, San Pietro e Piazza Alessandria. Tutti i prodotti sono lavorati dall’inizio alla fine in casa, con un equilibrio moderato di zuccheri e fibre naturali per stabilizzare le creme. Se non sapete da dove iniziare, provate il cioccolato fondente Cru Manjari all’arancia, l’aromatico ananas e rosmarino e il tradizionale zabaione con Marsala Florio. Coni e coppette da 2,80 a 6€, vaschette a 25€ al kg.