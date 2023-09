La mappa dei migliori bar, pasticcerie e caffetterie per la colazione a Roma 

Pasticceria-Panificio

Café Merenda

La brava pasticceria di origini siciliane Chiara Caruso ha trasferito il suo locale tutto rosa in zona Ostiense nel 2023, dandogli un tocco “hygge” e confortevole. Ma già da qualche anno si era fatta notare, nel quartiere Marconi, per la sua passione per i dolci da forno, tra biscotti al profumo di burro e torte splendidamente decorate per le grandi occasioni. Abbiamo già una sua ricetta per i cookies infallibili, da tenere presente anche per una colazione come a casa. Di prima mattina, si può optare altrimenti per un New York roll salato con salmone e formaggio cremoso, o per il più classico dei ciavattoni, farcito con crema e mele. Caruso è precisa anche sulla selezione del caffè, che nella versione “della casa” è un blend 100% arabica di monorigini di qualità, con altre proposte in arrivo di mese in mese da ottime torrefazioni. Come ad esempio Aliena, la linea specialty dei colleghi di Faro.