Carbonara a Roma: i migliori ristoranti dove mangiarla

Ristorante

Roscioli Salumeria con Cucina

Unica salvezza in un mare di locali acchiappaturisti, Roscioli (che ha recentemente aperto a New York) è famoso soprattutto per gli ingredienti di qualità scelti per preparare i suoi prodotti. Arrivano direttamente dal banco e finiscono anche dentro la carbonara. La prepara lo chef Fabrizio Di Stefano, che porta in tavola una gli spaghettoni con guanciale artigianale, tris di pepi selezione Roscioli, uova di Paolo Parisi e pecorino romano DOP. Sullo shop della salumeria è possibile acquistare il kit con i prodotti per farsi la carbonara a casa, con le stesse materie prime impiegate al ristorante. Tutta la pasta qui è servita, naturalmente, “al dente”, in caso di esigenze diverse si può richiedere un altro punto di cottura. Prezzo: 16€.