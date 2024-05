Due chef italiani vogliono fare il miglior kebab di Roma (dentro a un'opera d'arte contemporanea)

Grandi novità per Retrobottega, uno dei progetti gastronomici più sfidanti a Roma dell'ultimo decennio. La piattaforma di ristorazione inventata da Giuseppe Lo Iudice e Alessandro Miocchi nel 2015 galoppa verso i suoi primi 10 anni di vita che sono stati anche felicemente camaleontici: prima bistrot d'autore, poi ristorante di alta cucina con ambizioni iper stellate (i due del resto venivano da esperienze gastronomiche di prima caratura, ad esempio al ristorante Piazza Duomo di Alba), poi ancora laboratorio sperimentale sugli ingredienti e le filiere e ancora perfino pizzeria negli anni difficili della pandemia.

Retrobottega a Roma, un progetto in evoluzione

Poi Retrobottega ha preso ad aprire nuovi spazi, sempre cercando di fertilizzare e colonizzare le aree circostante al primissimo ristorante. Così sono nati Retro Vino, Retro Caffè, e Retro Pasta e Pane. Recuperando spazi e piccoli fondi commerciali confinanti al nucleo iniziale: un villaggio gastronomico unico nel suo genere e prezioso in un centro storico che via via si svuotava di attività per i cittadini, riempiendosi anno dopo anno di servizi utili esclusivamente ai milioni di utenti dei bed and breakfast. E però i ragazzi hanno retto, nel frattempo hanno messo su famiglia, fatto figli, sono diventati imprenditori e continuano ad adeguarsi intelligentemente al mercato.

Le novità del 2024 di Retrobottega: il menu Sabotage e il kebab di Miao Miao

Ultimamente le attività di Retro Vino e Retro Caffè si sono fuse con quelle del ristorante 'campo-base' Retrobottega, semplificando l'offerta e creando una proposta univoca e più chiara per i consumatori, senza troppi menu differenziati per le varie anime del progetto. Le ambizioni eccessivamente gourmet sono (per fortuna!) andate a farsi benedire e la cucina si è focalizzata su piatti che celebrano il prodotto, l'agricoltura, i vegetali straordinari delle zone circostanti alla città di Roma: 5 corse a sorpresa a 75 euro e poi una serie di preparazioni suddivise in piatti da condividere (dai 16 ai 22 euro) e in piatti principali (da 19 a 34 euro per i piatti con materie prime più lussuose), senza dimenticare la pasticceria, con quattro proposte a 9 euro ciascuna.

Ma se la nuova veste di Retrobottega (che prende il nome di progetto "Sabotage") è stata avviata già da qualche tempo, l'ultima novità in partenza per i primissimi di giugno 2024 riguarda Retro Pasta e Retro Pane: la bottega che produceva pasta fresca (i loro tortellini erano diventati leggendari) e panificati chiude, cambia direzione e riapre sotto nuove insegne e nuovi colori.

L'apertura di Miao Miao kebab. Sarà il miglior kebab di Roma?

Il progetto nuovo nuovo si chiama Miao Miao Kebab, ed è un kebabbaro. Avete capito bene: Retrobottega apre un kebabbaro. Sotto nuovi colori, nel senso più autentico del termine, visto che gli spazi commerciali sono stati affidati totalmente alle cure di uno dei più pimpanti artisti contemporanei del momento a Roma, Gianni Politi. Il quale, a suon di bombolette spray, è intervenuto dando un segno del suo astrattismo pittorico e creando un ambiente immersivo che manderà in sollucchero i profili Instagram dei clienti in attesa di un panino (solo in attesa, visto che il punto vendita non avrà tavolini). Ma al di là del contenitore, c'è il contenuto: Miocchi e Lo Iudice sono due chef di esperienza oltre che due ristoratori navigati, e due chef di esperienza se si applicano sul format del kebab lo possono fare solo puntando al massimo del risultato.

Le varie tipologie di kebab che si trovano da Miao Miao Kebab a Roma

"Io sono cresciuto in Germania", racconta a CiboToday Giuseppe Lo Iudice, "per cui mi sono fatto dalla fine degli Anni Ottanta a tutti gli Anni Novanta a mangiare döner. Insomma per me il kebab era come la pizza a taglio per un romano". In effetti in Germania il kebab (che ricordiamolo significa semplicemente "carne arrostita", e dunque riguarda ogni tipologia non solo quella che siamo abituati a vedere in Italia per strada) è un pezzo di cultura gastronomica. Soprattutto grazie ai numerosi immigrati turchi che hanno dato seguito a questa preparazione gastronomica inventata da Mehmet Aygun una cinquantina d'anni fa. "Aygun", ci spiega Lo Iudice che prima di aprire Miao Miao ha studiato ed ha girato rivendite di kebab in Italia e in Europa, "ha in qualche modo reso più completa la cottura allo spiedo che per primo fece in Turchia Iskander Efendi. Oggi le varianti di kebab sono numerose: l'Iskander kebab è al piatto con pane sotto e salsa di pomodoro; poi c'è l'Adana kebab che sono le spade di carne molto speziata tagliata con la mezzaluna e cotte alla brace; il Kofte kebab sono polpette; lo Sis kebab sono pezzi di carne cotti allo spiedo e così via, visto che ogni paese ha sue tecniche e sue tradizioni". Insomma, un progetto che parte da un'ossessione di infanzia che si è tramutata in studio, e che infine è atterrata su un format gastronomico abbastanza unico. Certo a Roma come altrove ci sono dei kebabbari che puntano alla qualità, ma probabilmente con Miao Miao si farà un ulteriore salto. Un po' come - sempre su uno street food molto diffuso e popolare - si è fatto recentemente con Becco riguardo ai tramezzini.

Come sono e quanto costano i kebab di Miao Miao Kebab a Roma

"Quello che vogliamo fare è strizzare l'occhio ai döner alla berlinese, ovvero la famosa carne cotta sul girarrosto verticale, ma senza l'utilizzo di quel girarrosto e anzi adottando tecniche di cottura autentiche come la Sis, la Adana e le Kofte. Poi mettendo nel panino ingredienti genuini italiani dei nostri fornitori: pensiamo che sia una preparazione bellissima che ha tanto margine di crescita e che necessita una rivoluzione". Ma i panini si potranno comporre come si fa comunemente nei popolari kebabbari? "Eh no", spiega Lo Iudice, "i panini saranno completi, equilibrati e perfetti, non necessiteranno di modifiche dopo un'accurata cottura sui carboni ardenti". Nessuna speranza per i vegetariani? "Non è detto: il focus sarà sulle nostre carni di pollo, manzo, pecora e agnello selezionate. Ma un'opzione vegetariana ci sarà". Il tutto, come preannunciato, in un contesto particolare concepito da un artista. "Il lavoro che ho fatto è ispirato alla sensazione che ho quando entro in un buonissimo locale di kebab di Berlino", dice Gianni Politi.

Grandi artisti contemporanei, ricerca sulla materia prima, preparazioni particolari, studio e approfondimento storico. Ma quanto ci costerà assaggiare questo kebab che vuole diventare il più buono di Roma? "Tranquilli, tra i 7 e gli 8 euro. Promesso".