Ovunque è maritozzi-mania. Come farli a casa con il video del super panettiere

Da qualche tempo a questa parte, è maritozzi-mania. La “globalizzazione”, infatti, sembra correre particolare veloce sul versante delle pasticcerie — complice l’instagrammabilità e la piacevolezza dei soggetti — pronte a recepire e riproporre preparazioni fino a poco fa squisitamente (è il caso di dirlo) locali. Questo è anche il caso, appunto, del maritozzo, protagonista dei banconi laziali, ma da qualche tempo non solo. Ne vanno pazzi anche in Giappone e Corea, ad esempio. E ne vanno pazzi un po’ in tutta Italia, dove ordinarlo per colazione (o per l’aperitivo, nelle sue varianti salate) non è più cosa per soli romani. Leggero come una nuvola e riempito a puntino di panna ben montata, è bene sapere che prepararlo a casa non è una missione impossibile. Sufficiente seguire le dritte, raccolte in questo video di Food Network, di uno dei migliori panificatori italiani: Fulvio Marino.

I maritozzi di Fulvio Marino

38enne di Cuneo, Marino è la terza generazione di una famiglia di bravi fornai. Si è poi cimentato in prima persona nell’arte bianca, diventando popolare anche in tv grazie alle sue buone doti comunicative.

E non solo, perché da poco ha aperto ad Alba il suo primo panificio con cucina. Impegnatissimo, dichiara però che proprio i maritozzi sono il dolce che ama di più fare a casa, oltre a raccontare l’origine della preparazione, che leggenda vuole fosse regalata dalle fidanzate ai futuri sposi. Farina, lievito, acqua, malto, olio di semi, zucchero, uova e miele.

Poi tanta vaniglia per aromatizzare — volendo, anche un po’ di scorza d’arancia — e la chiara d’uovo per dare al dolce il suo tipico colorito brunito. Marino li farcisce con la classica panna montata, a neve ben ferma. Ma il nostro consiglio è di prendere spunto da tanti bravi pasticceri e lavorare di fantasia: il maritozzo può essere una meravigliosa tela bianca.