Stabilimento Balneare

Bazzano Beach

Lasciamo Roma e ci spostiamo in provincia di Latina, precisamente a Sperlonga, per scoprire Bazzano Beach, lo stabilimento balneare e ristorante sulla spiaggia, che quest’anno festeggia 20 anni di attività. Nella caletta, in località Bazzano (da cui l’insegna prende nome), è possibile non solo fare un aperitivo con i piedi nella sabbia, ma anche ritagliarsi una pausa pranzo curata con le specialità preparate da Renato Cardogna. I rifornimenti quotidiani dall'Azienda Ittica Purificato di Formia, la partecipazione alle aste del pesce e l'approvvigionamento diretto (come avviene per le alici di Terracina), permettono di portare in tavola ogni giorno i grandi classici, come spaghetto alle vongole (18€), frittura di calamari (20€), soutè di cozze (16€), una ricca selezione di crudi, specialità tipiche come le polpettine di alici alla sperlongana (16€) e tanti altri primi e secondi di mare.