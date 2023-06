Roma: 16 indirizzi dove mangiare e bere al Tuscolano e al Quadraro

Pizzeria

Moma Pizzeria Romana

Rimane ancora un indirizzo affidabile per mangiare una buona pizza in un quartiere un tempo piuttosto apprezzato proprio le sue pizzerie. La pizza di Moma non è né romana né napoletana, con un impasto che sta a metà fra le due strade, anticipato da supplì dalla cucina e altre proposte di fritti. È possibile mangiare sia all’interno in uno spazio tutto bianco, dove campeggia la lavagna con le proposte del giorno, o anche all’esterno in un piccolo dehors. Da non confondere con Moma il ristorante, che si trova in centro a Roma, vicino a Via Veneto.