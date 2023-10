Ristorante

Colline Emiliane

Un bel piatto di tortellini in brodo, un antipasto a base di erbazzone e mortadella, un piatto di tagliatelle alla Bolognese fatte a regola d’arte: se è la tradizione emiliana quella che più ti ricorda le domeniche in famiglia, il ristorante Colline Emiliane è un indirizzo da segnare anche per provare altre cucine regionali. Si trova in via degli Avignonesi, non distante da piazza Barberini e via del Tritone. È qui che la cucina emiliana viene celebrata nella Capitale. In tavola arrivano solo antiche ricette della tradizione, con grande attenzione alla scelta delle materie prime. La pasta? Rigorosamente fatta a mano.