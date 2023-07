Pizzeria

Seu Pizza con Vista

All’ultimo piano dell’hotel W Rome nei pressi di Via Veneto, parte della catena internazionale di hotel W, si può fare un salto in piscina e godersi la pizza di Pier Daniele Seu di Seu Pizza Illuminati per il secondo anno, con una selezione di proposte sia lievitate che fritte. Per essere più specifici, il menu include antipasti provenienti dalla friggitoria, come il tradizionale supplì, le chips, la lasagna fritta e la crocchetta di patata al prezzo di 6€. Successivamente, si passa alle pizze, presenti nel menu in sette varianti, con prezzi compresi tra 14 e 23€ con opzioni come la margherita, l'assoluto di pomodoro, la Napoli, la crudo e burrata. La vista panoramica e la terrazza sono divise in due parti: da un lato c’è il ristorante e il cocktail bar, dall'altro la piscina con i lettini dove rilassarsi.