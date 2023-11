Dove mangiare nella Tuscia: ristoranti e trattorie dell’Alto Lazio

Ristorante

Casa Iozzia

Nel comune di Vitorchiano, all’interno della Villa per ricevimenti San Michele, c’è il ristorante 1 stella Michelin guidato dallo chef Lorenzo Iozzia, siciliano d’origine ma trapiantato in Tuscia con nuove radici. L’informazione dell’origine è necessaria per capire poi un menu dove spuntano spaghetti con le sarde affumicate e pesce spada in terra laziale. I piatti si possono ordinare alla carta, oppure si può preferire uno dei percorsi di degustazione. Ad esempio Mangiare in Santa Pace, in 6 portate a 80€, Chi si è visto si è visto, in 8 portate a 100€, oppure Apparecchia, in 10 portate a 120€.