I migliori ristoranti dove mangiare nel Rione Prati a Roma. La mappa

Dove andare per mangiare e bere bene nel Rione Prati a Roma? Rione — è giusto così — perché Prati è il ventiduesimo nonché più recente rione romano a essere edificato, non un ‘quartiere’. Particolarità: l’unico rione a trovarsi fuori dalle Mura. Ma noi qui parliamo di cibo, e ricordiamo che è piuttosto recente anche la sua ‘rinascita’ come movimentato distretto gastronomico. Ecco le prove.

La vitalità gastronomica del Rione Prati

Pensiamo ai visitatori, che queste strade le battono tutti i giorni lungo gli itinerari nel ‘triangolo’ tra il Vaticano, Castel Sant’Angelo e il Lungotevere. Ma anche ai romani, che forse a volte si astengono dalla visita per via del caos e del traffico dei suddetti turisti. Tutti quanti, però, dovrebbero sapere che, oltre alle bellezze storiche e monumentali, qui si può venire anche per approfittare di proposte culinarie che tutto sono fuori che turistiche.

Questa mappa quindi è valida per gli uni e per gli altri, e vuole essere una lista per progettare un itinerario completo da colazione a cena, tra caffetterie specialty, pasticcerie contemporanee, trattorie alla vecchia maniera, pizzerie ‘d’autore’, vinerie e ristoranti pluristellati. Tutti, appunto, nel Rione Prati.