Dove mangiare sul lago Trasimeno? In questa piccola porzione di terra umbra confinante con la Toscana non mancano di certo le opportunità. Un territorio da scoprire e che vive di tramonti e tradizione gastronomica. Negli ultimi anni, però, lo storico attaccamento alla cucina tradizionale locale si è pian piano sciolto ed ora non mancano proposte attuali fuse con i piatti tipici del cuore verde d'Italia. La cucina di lago? Sono numerosi i ristoranti che puntano sul chilometro zero e su un panorama mozzafiato, con terrazze da set fotografico, tutti collocati nelle rinomate località che disegnano il perimetro del Trasimeno, come Castiglione del Lago, Magione e Passignano sul Trasimeno. Pizzerie, trattorie, osterie, bistrot e locali legati alla tradizione, come “Faliero”, dove il pit stop è obbligatorio per assaggiare la torta al testo della Signora Maria. Ecco i nostri luoghi dove mangiare bene nel territorio del lago Trasimeno.