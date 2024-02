I migliori ristoranti vietnamiti a Roma. La mappa

Ristorante

Pho1

Un localino su Via Merulana attirerà la vostra attenzione non solo per via dell’illuminazione ma anche della vivace frequentazione. Anche se l’insegna esterna, che reca la parola “Food Village” potrebbe un po’ sviare. Il locale è il regno del Pho, piatto chiave della cucina del Vietnam, da declinarsi in diverse maniere. Si tratta per lo più di un brodo in cui si possono trovare pasta lunga, verdure e carne. I clienti potranno scegliere se accomodarsi in uno dei tavolini interni o esterni, per gustarsi uno dei molti Pho presenti in menu e qualche altro piatto vietnamita. C’è il pho con il pollo, quello con la carne di manzo (che sia grigliata, tagliata al coltello o macinata). Poche opzioni vegetariane.