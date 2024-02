Albergo

The Rome Hello

Quelli di The Rome Hello hanno chiamato 11 street artist nazionali e internazionali per realizzare delle opere d’arte che vanno a condire gli spazi della loro struttura, che si trova in Via Torino, tra Via Nazionale e Piazza della Repubblica. Le soluzioni per dormire sono di vario tipo e vanno dalle doppie da hotel alle camere miste per chi preferisce risparmiare o stare in gruppo. All’interno della struttura c’è sempre stato un bar-ristorante, The Barrel, dove si svolgevano eventi. Attualmente è in fase di ristrutturazione.