Le nuove enoteche da provare a Roma aperte tra 2022 e 2023

Enoteca-Winebar

La Mescita Monteverde

Angelo Consorte firma il raddoppio della sua fortunata enoteca a Garbatella con il subentro a Monteverde. Al posto di Litro che per tanto tempo aveva animato le serate a Via Fratelli Bonnet, con il suo piccolo ma grazioso esterno, le architetture in stile bistrot e la proposta dei vini al passo con la contemporaneità, arriva La Mescita a dicembre 2022. La formula però non si discosta poi tanto, e neppure il locale. Una carta dei piatti firmata dallo chef Marco Bravin, per cui questo è una sorta di ritorno a casa (era il posto dove lavorava prima della Mescita a Garbatella), arriva al tavolo con cambi frequenti. Poi le bottiglie da scegliere direttamente dagli scaffali o alla mescita fanno il resto. Il clima rimane quello della Garbatella, pure se la scenografia è diversa: informale, rilassato e conviviale.