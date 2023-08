Trastevere è uno dei rioni più emblematici e frequentati di Roma, oltre ad essere il più esteso della città. Dal latino Trans Tiberim (al di là del Tevere) era la zona popolare il cui confine veniva delineato dal passaggio del fiume. Oggi invece è un punto di riferimento per cittadini e visitatori: qui coesistono posti folcloristici, osterie storiche e i locali più moderni. Godersi una giornata in questo rione significa passeggiare la mattina al mercato di piazza San Cosimato, assaggiare i prodotti esposti e cedere alla tentazione di comprare qualcosa per il pranzo. Significa prendersi un caffè nel pomeriggio, comodi fra i tavolini in plastica dello storico bar di piazza San Calisto.

È una zona che va scoperta, poco alla volta e senza fretta, possibilmente con una guida fidata a portata di mano per non cadere in una trappola per turisti. Tra un’enoteca fuori dagli schemi e un cocktail bar aperto solo a notte fonda, abbiamo selezionato i migliori indirizzi per mangiare e bere bene a Trastevere.