Mangiare e bere al Pigneto, i 19 migliori locali: tutti gli indirizzi

Osteria-Bistrot

Necci dal 1924

Il posto che per anni, l’unico praticamente, ha tenuto banco al Pigneto facendolo conoscere a chi veniva anche da fuori è senza dubbio Necci. Sta lì dal 1924 certo, non in quella forma, che negli anni si è perfezionata diventando un locale attivo dalla prima colazione fino al dopo cena, gestito da Massimo Innocenti e Agathe Jauborg. Le sale interne sono piccole, dunque i clienti si riversano nel giardinetto esterno che si snoda a L tra piante e alberi. Nel 2022 è stato aperto al pubblico anche l’ipogeo, uno spazio sotterraneo che oggi è utilizzato come cantina e sala per le degustazioni ma in passato ha avuto diversi usi e si fa risalire addirittura all’epoca etrusco-romana. La mattina si mangiano torte e cappuccini, a pranzo il menu spazia tra primi, insalate e burger. C’è anche la formula brunch che permette di scegliere tra vari piatti completi e dolci al prezzo di 18€, nonché diverse altre formule di combo. Per cena i piatti si fanno da ristorante, con pasta fresca, pesce e carne.