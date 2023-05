Mangiare e bere tra Montesacro, Talenti e Tufello: i 23 migliori locali

Enoteca-Winebar

Metà

Il motto di Metà è “sorsi e assaggi” e non potrebbe essere sintesi migliore per la sua filosofia. Un interno in stile minimale tutto legno, cemento e ferro, circondato da scaffali che espongono le bottiglie dal basso fino al soffitto. I sorsi in questione sono soprattutto di vino, rigorosamente naturale, ma non mancano i miscelati, con una propensione per spritz e gin tonic. Passando agli assaggi, si tratta in primo luogo di piccoli ma ben composti taglieri con salumi e formaggi di selezione locale. Ma attenzione, c’è anche il Saycheese Sandwich: pane in cassetta dell’azienda agricola Le Faeta e cheddar buccia nera filante, il tutto da intingere nel gazpacho di zucca affumicata (quando è stagione). Metà è aperto tutte le sere, tranne il lunedì, e di domenica si può andare anche a pranzo. Occhio al calendario per non perdere serate enologiche a tema.