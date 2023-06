I migliori panifici di Roma: la mappa completa

Pasticceria-Panificio

Forno Conti & Co.

Cresciuto in una famiglia di panificatori, Sergio Conti ha dato una svolta contemporanea e internazionale al suo lavoro aprendo Forno Conti nel 2021. Lo spazio dalle geometrie nordiche e i colori neutri è pensato per focalizzare il massimo dell’attenzione sul pane, che spazia dalle baguette francesi, alle pagnotte da portare a casa per la famiglia, il pane morbido per i toast e quello con i semi per l’avocado e l’hummus della colazione salata. Il forno lavora in una stanza attigua a quella del banco, creando non solo pani, panini e baguette ma anche pani dal taglio “gastronomico” con ingredienti di stagione. C’è per esempio la pagnotta con guanciale, pecorino e carciofi, o quella con zucca e guanciale in crosta di pecorino. Ma anche le pagnotte di farro, di segale o di miscele di farine. La proposta di dolci da forno e sfogliati, che si unisce a quella di piccoli piatti per pranzo e brunch, è decisamente invitante. Anche per gli amanti del pane, va lasciato almeno uno spazietto.