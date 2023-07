Nel mar Tirreno c’è una microscopica isola (la superficie è di soli 1,75km quadrati) che da anni attira viaggiatori e vacanzieri. Meno caotica e pettinata della vicina Ponza (che poi tanto vicina non è), Ventotene offre diverse tipologie di esperienze, si può osservare dalla barca, vivere da terra e offrire anche alcune destinazioni gastronomiche da conoscere.

Nonostante le piccole dimensioni, c’è una forte vocazione agricola che ha permesso alla coltura delle lenticchie di acquisire una certa fama. Oltre a trovare diversi rivenditori che propongono sacchetti di legumi essiccati (non solo lenticchie, ma anche fave, ceci e cicerchie) la maggior parte dei ristoranti preparano la zuppa di lenticchie alla ventotenese in cui tuffare crostini di pane oppure aggiungere sughi di pesce e molluschi. I prezzi medi per mangiare sono quelli tipici di un’isola: non particolarmente abbordabili. È centrale quindi richiedere sempre il menu prima di procedere all’ordine per non avere qualche brutta sorpresa.

Il vino a Ventotene: la storia di Candidaterra

Qualche filare di vino corre anche tra orti e giardini privati (così come l’uva da tavola) beneficiando di un terreno vulcanico particolarmente interessante. Negli anni però la coltivazione della vite si è progressivamente diradata, complice anche lo spopolamento dell’isola. Nel 2013 due fratelli, Luigi ed Ercolino Sportiello, hanno deciso di creare quella che è attualmente l’unica azienda vinicola della zona, Candidaterra (Candida è la patrona dei Ventotene), su una superficie vitata di 2 ettari da cui nel 2019 è arrivato ufficialmente il primo vino, che si può trovare in quasi tutti i ristoranti e i bar dell’isola. Si chiama Pandataria, dal vecchio nome di Ventotene, ed è un blend di Fiano, Greco e Falanghina, a cui si affianca anche lo spumante che fa 6 mesi di maturazione e 2 di affinamento.

Agricoltura sinergica: Azienda Agricola Cinque Tomoli

Mattia Matrone è la persona che ha preso gli ettari ricevuti dal nonno a Ventotene per coltivare la terra in agricoltura biologica e distribuire i suoi prodotti a corto raggio alle attività dell’isola. Durante il periodo estivo è inoltre possibile prenotare una degustazione e cena vegetariana sulla terrazza dell’azienda che dà verso Punta Pascone, un lato più riservato dell’isola, con visita diretta agli orti sinergici. Solo su prenotazione.