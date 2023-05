Mangiare e bere all’aperto a Roma: la mappa in 34 indirizzi

Ristorante

Camillo Piazza Navona

Sulle ceneri – si fa per dire – di un ristorante turistico è rinato Camillo, bar, ristorante e cocktail bar con invidiabile vista su Piazza Navona. Dai tavoli si scorge infatti la bellissima fontana del Bernini con la chiesa di Sant’Agnese del Borromini che ha reso celebre una delle piazze più spettacolari della Capitale. Per chi non si siede nei tavoli interni, completamente dipinti di rosa come le sedie e le pareti per una recente installazione artistica, oltre alla vista c’è una proposta di piatti dello chef Tommaso De Santis e cocktail dallo spirito internazionale, adatti praticamente a qualsiasi momento della giornata. Si parte con gli starters (tra i 12 e i 14€), per poi toccare anche street food (tra i 13 e i 15€), piatti di pasta (tra i 12 e i 14€), e main course, piatti completi a base di carne e verdure (tra i 12 e i 25€). Simpatica anche la proposta di fritti ideale per l’aperitivo.