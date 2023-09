Mangiare bene sull’Isola di Ponza. La mappa dei consigli

Ristorante

Da Enzo al Frontone

Sarà per la location suggestiva o per il fatto che qui si arriva solo e unicamente via mare, ma chi è stato Da Enzo al Frontone non può non sentire la magia di una cena sulla spiaggia, illuminata dal cielo stellato e un paio di candele. Per provare questa trattoria di mare è necessario prenotare in anticipo dato anche il numero limitato di coperti. Una volta confermato il tavolo, un gommone del ristorante provvederà a traghettare gli ospiti dal porto fino alla cala del Frontone. Il menu cambia ogni giorno ed è fisso (60€ bevande escluse), realizzato sulla base dei prodotti freschi reperiti durante il giorno e sul pescato arrivato la mattina stessa. I tavoli sono all’aperto, riparati e circondati dalle piante e da una leggera tettoia di bambù. Per una cena romantica consigliamo invece il tavolo più appartato, nascosto fra gli scogli e a un passo dal mare.