Street Food

Trapizzino - P.le delle Provincie

Si dice spesso che in cucina si sia già inventato tutto. Il pizzaiolo Stefano Callegari, invece, ha dimostrato che è ancora possibile pensare a ricette destinate a diventare nuovi classici. Il suo trapizzino — una tasca triangolare di pizza bianca farcita di preparazioni della cucina laziale — è infatti diventato un must per romani e turisti di passaggio, sin dalla sua prima comparsa nel 2008. Oggi i suoi locali sono tanti, sparsi in giro per l’Italia e con una sede anche a New York. Anche qui a Piazza Bologna si trovano le cinque varianti classiche — con ripieno di pollo alla cacciatora, lingua in salsa verde, polpette al sugo, doppia panna e alici e parmigiana di melanzane— oltre a proposte con coda alla vaccinara, trippa alla romana, lesso alla picchiapò, coratella coi carciofi, polpo al sugo… eccetera. Ogni pezzo costa 5€. Poi ci sono i supplì —classici o all’abbacchio (2€) — le crocchette di baccalà e di patate (2-3€) e pure qualche dolce, tra biscottini, torte e tiramisù. Per appetiti importanti.