I migliori ristoranti e agriturismi per mangiare bene in Sabina

Bar Trattoria Dea

La signora Viola conduce un bar che sembra un po’ fermo nel passato, ma che riserva ha una bella sorpresa. È infatti anche trattoria per non più di venti coperti, in un contesto in cui — per davvero — sembra di essere accolti a casa di amici. La formula è popolare e inclusiva: un menu fisso al prezzo di 25€, con diversi assaggi che in realtà, per il formato abbondante, sembrano piatti fatti e finiti. Si parte con l’assortimento di primi (strigliozzi ai funghi, ravioli al ragù e gnocchi al sugo di pecora), si procede con secondi e contorni (abbacchio, pollo, coratella, fagioli con le cotiche e verdure ripassate), per finire poi coi dolci della casa, che arrivano in un piattino pieno di fette di crostata, biscottini e torta al cioccolato. Acqua, vino e caffè inclusi nel prezzo.