Kids & family friendly. I 14 migliori ristoranti per famiglie da provare a Roma

Ristorante

Vivi Bistrot Villa Pamphili

Vivi conta un gruppo di quattro locali in zone suggestive della città. Piazza Venezia e Piazza Navona per chi è a passeggio per il centro, poi Le Serre a Monte Mario e infine il bistrot tutto ‘green’ di Villa Pamphili. Oltre che per il pranzo o l’aperitivo in veranda, va preso in considerazione per ordinare un pic nic ‘take away’, da gustare autonomamente nel parco. Una bella comodità, per le famiglie in cerca di opzioni nel fine settimana. Per chi preferisce ordinare alla carta c’è un menu kids: trofiette al pomodoro o burro e parmigiano (8€), nuggets di pollo (9€) e hot dog con patatine fritte (9€).