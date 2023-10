Dove andare per assaggiare i migliori maritozzi di Roma? Che sia a colazione oppure a merenda, questo dolce semplicissimo vanta fan in tutta la Capitale. E in realtà anche molto più in là, con pasticcerie che hanno iniziato a proporlo un po’ ovunque nel nostro paese e sempre più spesso anche all’estero. Un impasto dolce che — si racconta — si preparava addirittura nell’Antica Roma, arricchito tradizionalmente con uvetta e regalato come pegno d’amore ai futuri sposi. Sarà per questo che si chiama così? Non lo sapremo mai con certezza. Quello che è invece chiaro è che in città, tra le migliaia di insegne che lo propongono tutti i giorni, ce ne sono di davvero eccellenti. Nella versione classica con panna montata oppure con creme ancora più raffinate, così come farcito con prodotti salati: col maritozzo, nella nostra selezione di pasticcerie, panetterie e caffetterie, non si sbaglia mai.