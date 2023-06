Gelateria

Picchio Gelateria Naturale

Da aprile 2019 Gianluca Patrizi — appassionatissimo di gelato da sempre, forte di una formazione coi maestri Marco Radicioni e Stefano Ferrara — ha aperto il suo locale all’ombra del Castello Odescalchi. Della collaborazione con tanti “co-gelatieri” nasce un prodotto a base di materie prime di fornitori del territorio oppure — quando non possibile — aziende esplorate personalmente. Latte di qualità, frutta freschissima (non ha nemmeno un surgelatore per lo stoccaggio) e ricette preparate per occasioni speciali, come l’infiorata di Bracciano, la tarte citron per il gemellaggio con un villaggio francese, il gusto Zero Calcare e quello dedicato a Rocky, per allinearsi con una rassegna di boxe a suon di crema all’uovo e croccante di arachidi. I clienti consegnano la frutta del loro orto e lui ci fa i loro gelati preferiti: con i fichi quando è stagione, oppure con le nespole; poi il sorbetto allo zenzero o il Malaga, per i nostalgici delle creme vintage. Coni tra i 3 e i 4€ e vaschette a 25€ al kg.