Ristorante

Radici

Il ristorante del resort e spa Borgo La Chiaracia si trova poco oltre il confine con l’Umbria, ma è comunque raggiungibile con un breve tragitto dal lago. Una tenuta immersa nella campagna giusta per un weekend di relax, che non prescinde da una buona proposta gastronomica. Lo chef Daniele Auricchio si ispira alla tradizione laziale, umbra e toscana per rivisitare ricette antiche in ottica contemporanea, e la sua linea si può assaggiare in menu degustazione a partire da 75€. In tutto quattro portate interessanti, preparate con materie prime provenienti da un raggio di 20 km: dall’antipasto a base di pane, zucca e formaggio al dessert con castagne, mandarino e cacao, passando per gli gnocchi di fagioli e formaggio di capra e la faraona in crosta con yogurt e senape.