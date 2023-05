Ristorante

Barracrudo

Pescato fresco e tassativamente locale in un contesto elegante, in sala come in cucina. Parlare di “sala” può suonare però riduttivo, se pensiamo alla terrazza panoramica posta proprio sulla sabbia, che promette cene indimenticabili. Lo scontrino medio si aggira intorno ai 65€, per un pasto completo a base di primi di grande semplicità, come gli spaghetti vongole e bottarga, o secondi più elaborati, come le seppie all’amatriciana. Ottimi i crudi di pesce ma anche i dessert, impiattati in modo creativo.