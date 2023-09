Nel rione Trastevere i ristoranti, le enoteche e i pub sono uno dopo l’altro, un’offerta talmente ampia che crea confusione, soprattutto se si vogliono evitare i locali che lavorano come trappole per turisti. Di giorno però, con la luce del sole ancora alta, questo rione si presenta nella sua veste quotidiana animandosi di piccole botteghe di quartiere e negozi di alimentari. Basta fare una passeggiata al mercato di piazza San Cosimato per capire che qui la vendita non è solo un’attività lavorativa, ma piuttosto un momento di ritrovo. Per questo motivo abbiamo selezionato 11 botteghe gastronomiche a Trastevere in cui vale la pena fare la spesa, sia per la qualità dei prodotti sia per il lavoro che c’è dietro ad ognuno di questi.