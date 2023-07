Cocktail bar

Drink Kong

Il mixologist italo-irlandese Patrick Pistolesi ha portato il suo locale, passo dopo passo, fino al numero 16 della classifica The World’s 50 Best Bars. Un risultato non da poco, celebrato anche con l’apertura del piccolo e ricercato in uno spazio adiacente. La carta del primo bar — che ha già fatto storia coi suoi rimandi di interior alla Blade Runner — dà spazio anche a una sezione zero alcohol. C’è il Lato, servito in coppa e con accenti citrici, e lo Sfera, che arriva in un tumbler e ha un gusto più rotondo (14€). Giusto in tempo per l’estate, si è aggiunta un’ulteriore proposta: il Free Berry, a base di tonica Kinley Bitter Lemon, lamponi e succo di limone.