Cos’hanno in comune un bigné religieuse con craquelin e ganache montata e un teishoku giapponese, il tipico pasto giapponese a base di un assortimento preciso di piccoli piatti? Per prepararli servono estrema cura, precisione e la volontà di considerare un po’ speciale ogni commensale. Lo sanno bene Paola Mazzeo e Wataru Izumu, diventati in Giappone una coppia nella vita e sul lavoro, che qualche mese fa hanno chiuso il loro ristorante italiano a Yokohama. Rientrati a Roma, stanno per aprire a metà giugno 2024 Kou Kou, tra il Rione Prati e il quartiere Della Vittoria: un’inedita combinazione di alta pasticceria francese e washoku, la cucina tradizionale nipponica. Il progetto.

Paola Mazzeo e Wataru Izumo, i fondatori di Kou Kou

Nata a Roma 38 anni fa, Mazzeo si è formata come informatica e poi, “nel 2010, per il desiderio di cambiare vita e lavoro, ho mollato tutto e mi sono trasferita in Giappone”. Comincia con un corso di lingua e intanto studia pasticceria giapponese, “quella tradizionale, che esiste nonostante quella cucina sia poco fondata sul dolce”. Intanto entra in un ristorante italiano di Yokohama, città a sud di Tokyo nella prefettura di Kanagawa, mentre scopre il mondo dei dessert francesi. “Ci sono moltissime pasticcerie di quel tipo. Dopo la Francia, il Giappone è il paese più esperto, proprio per la maniacalità nel riprodurre tecniche complesse”.

Nel 2013 sente che l’esperienza è conclusa, ha quasi un biglietto aereo in mano ma conosce Izumo, classe ’92, nato tra Saitama e Tokyo, cuoco esperto di cucina italiana. Due anni dopo si sposano e inaugurano La Tappa Fissa, un posto di cucina romana in cui i dolci, però, sono quelli raffinati di Mazzeo. Appena superata la pandemia, decidono infine di proseguire in Italia, scegliendo Roma per avviare Kou Kou. Ora i lavori sono in corso, ma la serranda si aprirà tra il 15 e il 21 giugno 2024.

La pasticceria francese con sapori orientali di Paola Mazzeo

Cosa non cambierà, nel trasferimento su suolo italiano, saranno i dolci francesi. Non quelli ‘pop’ associati con la gastronomia giapponese; a ben vedere introduzioni moderne il cui successo si deve spesso a trend — i fluffy pancakes, ad esempio — ma appunto quelli super tecnici di scuola francese. “Il Giappone ci sarà nella scelta degli ingredienti”, precisa Mazzeo, che per i suoi choux, Paris-Brest e madeleine, oltre che per le monoporzioni con creme e ganache, ha in mente tè matcha e tè verdi tostati, sesamo nero e agrumi orientali, tra yuzu, kumquat e mano di Buddha.

“Abbiamo contatti con ottimi distributori. Forse non sarà sempre semplice trovarne di freschi, ma vorrei ovviare facendo da me delle candidature”. Kou Kou aprirà in tarda mattinata per una colazione rilassata o un brunch con tazze di tè, arricchendo via via la proposta anche con lievitati nipponici. In particolare il pane al latte shokupan — “che servirà anche per i sando di Wataru” — e il melonpan, e poi gli sfogliati.

I piatti giapponesi e la pasticceria francese di Kou Kou Madeleines tè sencha e fiori di sakura di Paola Mazzeo, ph. Martina su Marte Monoporzioni con cioccolato e frutta di stagione di Paola Mazzeo Tamagoyaki di Wataru Izumo, ph. Martina su Marte Tartelletta con ganache e nocciole caramellate di Paola Mazzeo Tris di sashimi di tonno, sgombro e orata marinati di Wataru Izumo, ph. Martina su Marte

Cosa è il washoku, la cucina tradizionale giapponese (oltre il sushi)

Nella sede che ospitava già un ristorantino asiatico, Mazzeo e Izumo hanno pensato a un format ‘speculare’ rispetto al primo locale giapponese. Lì proponevano amatriciane e cannelloni a chi non li aveva mai assaggiati, e qui invece i piatti del washoku: la cucina tradizionale di cui il sushi, in realtà, non è che una minima parte. “E infatti non lo faremo. Il sushi lo preparano chef che hanno ricevuto un lungo e specifico training. È una cosa molto specifica, come la pizza all’interno della gastronomia italiana”. Si punterà invece fin da subito sull’asporto e la possibilità di servizio catering, per privati o clienti aziendali.

Cosa si mangerà e quanto si spenderà da Washoku

L’idea di Kou Kou è di partire con il teishoku, un pasto servito in un’unica portata, con diverse piccole pietanze sistemate su un vassoio. Di norma del riso, una zuppa, e un’assortimento di accompagnamenti, tra carne, pesce e vegetali. Poi il donburi, una ciotola di riso con diversi ingredienti, onigiri (le ‘polpette’ di riso triangolari con ripieno a alghe), nonché il bento in varie versioni. Quando ci si affaccerà anche al segmento cena, Izumo ha in mente il sukiyaki: fettine di carne e vegetali servite a ogni commensale, il quale il cuoce in pentola, in stile nabemono.

Alla sala da 18 coperti si spera di poter aggiungere senza difficoltà un dehors da ulteriori 12, “che ci piacerebbe usare per l’aperitivo, quando offriremo una buona scelta di sake, anche miscelati in drink semplici come il lemon sour e il chuhai”. I prezzi? 6-7€ per le monoporzioni di Mazzeo, tra i 13 e i 16€ per un pasto washoku. Più avanti, anche divertenti contaminazioni nippo-italiane, “e forse ci sarà una parola in codice per i clienti giapponesi che già ci chiedono la nostra amatriciana. Ma non diciamolo troppo in giro!”.