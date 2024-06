La youtuber testa il miglior kebab di Roma secondo CiboToday. Ecco com’è andata nel video

“A Roma stiamo messi proprio bene a livello di kebab!”, commenta soddisfatta Giulia Crossbow al termine di un tour di tre visite. La youtuber romana da 238mila followers sul suo canale (al secolo Giulia Balestra) è una vera patita dello street food mediorientale, e non si lascia sfuggire posticini da provare. In questo caso — lo dice lei stessa — si è fatta ispirare proprio da CiboToday, che qualche settimana fa aveva dato in anteprima la notizia di una nuova, interessantissima apertura. Oltre a un altro paio di insegne promettenti, Balestra ci ha fatto un salto per verificare di cosa si tratta e se la nostra definizione di ‘migliore kebab di Roma’ fosse effettivamente calzante. Ci avrà dato ragione? La risposta nel video.

I kebab romani provati da Giulia Crossbow

Balestra parte dal centro — vedremo com’è andata — poi si sposta a Colli Albani. Lì, da Kebabi Pizza, opta per carne di vitello e ingredienti freschi, come zucchine, cipolle e salsa all’aglio. Per 5,50€ assaggia una piadina non perfettamente cotta, ma generosamente farcita di carne ben abbrustolita e tagliata al coltello, “e questo fa la differenza”.

Poi si sposta a Centocelle per provare Mashwyaat Alqouds, un locale aperto da meno di un anno. Qui anche la piadina è fatta in casa, sottile e croccante, e lo spiedo è orizzontale. Soprattutto, è posto a cuocere sui carboni: “Non c’è niente da fare, la brace rende il kebab memorabile”. Il manzo è gustoso e le salse, quella bianca e la crema di patate e aglio, sono delicate ma saporite. Per 6€, uno dei migliori che si possa trovare. Parola della youtuber più esperta in materia. Manca però ancora una ‘videorecensione’.

Il migliore kebab di Roma secondo la youtuber (e CiboToday)

La vera sorpresa, secondo Giulia Crossbow, è il kebab “che non somiglia a nessun altro” di Miao Miao. Aperto da pochi giorni in Via della Stelletta, a pochi passi dal Pantheon, è il progetto dei bravi chef Alessandro Miocchi e Giuseppe Lo Iudice, già conosciuti per il ristorante Retrobottega e le sue molte declinazioni. È stato proprio il racconto di CiboToday prima dell’avvio a incuriosire la youtuber, che mostra, appena entrata, di apprezzare la carne in cottura direttamente su brace.

Ci sono 4 tipologie con carni diverse e il cliente non sceglie gli ingredienti di assemblaggio, ma si affida alla ricetta completa degli chef, che conoscono bene Berlino e la scena del kebab ‘contemporaneo’. Crossbow prova quello a base di pecora, servita in un panino sfornato in casa con salse e mix di spezie creato apposta. Responso finale? “Un’esperienza fantastica. È un livello diverso, più ‘gastronomico’, e non ha concorrenza”.