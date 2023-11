A Roma apre la pasticceria 100% vegetale che è anche un laboratorio di fermentati

“Sono stati soprattutto i nostri clienti a portarci ad aprire un posto nuovo”, spiega a CiboToday Valentina de Matteis, già al timone da nove anni di Romeow Cat Bistrot a Roma e dal 22 novembre 2023 anche di Julietta; una pasticceria 100% vegetale che è anche un laboratorio di fermentazione. Una buona notizia per chi cerca dolci raffinati ma privi di derivati animali, proprio come il pubblico che da tempo frequenta il bistrot di Ostiense, conosciuto per la sua cucina plant-based e per la piccola colonia di otto gatti che lo popola indisturbata. Il racconto del progetto di anteprima.

Romeow Cat Bistrot, il ristorante vegetale dove i gatti sono di casa

Attivo dal 2014 in Via Francesco Negri, Romeow è stato uno dei primi bistrot della Capitale a dimostrare che una cucina creativa, golosa e non banale, escludendo del tutto carne, latte e derivati, era senz’altro possibile. In un ambiente “cosy” (o, per dirla alla scandinava, “hygge”) la fondatrice de Matteis ha pensato a un format insolito da noi: quello dei cat bistrot thailandesi, oppure dei neko cafè giapponesi, incontrati nei suoi viaggi, dove felini e commensali convivono felicemente. Grande spazio alle influenze straniere combinate in maniera disinvolta coi sapori nostrani anche sul menu, tra gnocchi di riso coreani con ragù di porcini, cacciucco di jackfruit con pane rustico e maritozzi salati con “plant kebab” alla cacciatora. Poi fonti proteiche vegetali come seitan, tofu e tempeh, “sempre fatti in casa nella nostra cucina, come tutti i dolci, molto richiesti anche per l’asporto. Poi ci siamo resi conto che un altro spazio avrebbe fatto al caso nostro”.

Il nuovo Julietta, pasticceria e laboratorio di fermentazione

Non semplice, specie sul lato dessert, trovare alternative veg ben fatte, appetibili non solo per chi segue un’alimentazione vegana, “ma anche per chi mangia così ogni tanto, per questioni nutrizionali o più semplicemente di gusto. Abbiamo moltissimi clienti non vegani”. Quando si è liberato il civico adiacente a Romeow, dunque, de Matteis non si è lasciata sfuggire l’occasione di allargare l’impresa, con un negozio battezzato (filologicamente) Julietta.

Il nuovo Julietta Pastry and Lab Bancone e scaffali coi prodotti di Julietta Pastry and Lab Il bancone centrale del nuovo Julietta Vetrina dei dolci di Julietta Pastry and Lab

Ancora una volta, un locale in cui si respira comfort e tranquillità, con un progetto di design curato dall’architetto Roberto Mercoldi con bancone centrale nei toni del verde salvia, parquet e cementine a terra. Poi alti scaffali per i biscotti e una vetrina separata per l’assortimento di torte. Nessun tavolino, per un locale che prediligerà l’asporto, ma alcune mensole da sfruttare per una colazione o uno spuntino. Una pasticceria, sì, ma “abbiamo un laboratorio di 90 metri per gestire non solo tutta la linea dei dolci — sul suo bancone e da Romeow — ma anche moltissime preparazioni gastronomiche”. Capiamo meglio.

La proposta gastronomica di Julietta: dolci e fermentati vegetali

Dietro le quinte c’è ancora la pasticciera Barbara Giovanetti (da Romeow da sette anni), insieme allo chef Simone Salvo, “che si occuperà dei formaggi vegetali, del tofu, del seitan, del tempeh e anche dei sughi per i piatti del bistrot. Ma sarà possibile acquistare tutto anche alla nuova bottega”. Si parte la mattina alle 9.30 — ci sono anche caffè, cappuccini, succhi e tisane — “con dolci volutamente non tradizionali, ma di stampo piuttosto internazionale. Una nicchia che in versione vegetale è ancora poco coperta”. Qualche esempio? Il New York Roll farcito e i macaron alla francese; i biscottini alle mandorle e poi il repertorio dei semifreddi (pistacchio e lampone; burro di arachidi) e delle torte che hanno contribuito al successo di Romeow.

I dolci di Julietta Pastry and Lab Monoporzione alla pera di Julietta Pastry and Lab Panettoni plant based di Julietta Pastry and Lab Pavlova plant based di Julietta Pastry and Lab Torta cacao e panna vegetale di Julietta Pastry and Lab Una torta di Julietta Pastry and Lab

Come la New York cheesecake ai mirtilli, il millefoglie e la Sacher, “tutti senza uova, latte e burro, che sostituiamo con burro di cacao e oli vegetali di qualità” (i dolci costano tra i 3,50 e i 7 €). Ma il “retrobottega” di Julietta, come detto, ha potenzialità gastronomiche, “e infatti faremo i nostri formaggi vegetali, versioni a base di frutta secca a volte stagionate con muffe nobili, proprio come quelli classici. Poi ortaggi fermentati e kombucha”. Al banco di Julietta, infatti, si troveranno anche interpretazioni plant-based del Camembert e del gorgonzola, oltre a barattoli pronti “dei nostri sughi più amati. Come il pesto di anacardi e noci di macadamia, oppure la rielaborazione della cacio e pepe con bergamotto e pepe andaliman” (prodotti gastronomici tra i 4,5 e i 12€).

Anche tempeh e seitan si potranno portare a casa, “e poi, verso Natale, avremo altri piatti pronti. Pensiamo a quiche e croissant salati per pausa pranzo e merenda, visto che siamo aperti fino alle 19.00. Insieme al panettone, che stiamo iniziando a sfornare in versione classica e al cioccolato”.