Iginio Massari apre un nuovo store nella Galleria Alberto Sordi

Iginio Massari sbarca nel centro di Roma. E stavolta non si tratta di temporary store come quelli di Termini o di piazza Spagna. Il re della pasticceria ha infatti inaugurato oggi lo store all'interno della rinnovata Galleria Alberto Sordi, di cui punta a diventare uno degli elementi più attrattivi. L'insegna è quella della Galleria Iginio Massari Roma, la sesta in Italia per l’azienda che fa riferimento al Maestro dell’alta pasticceria. L’ambiente di 170 metri quadri è affacciato su due vetrine, in un contesto elegante, armonicamente incastonato in uno dei gioielli architettonici del centro della Capitale.

La soddisfazione di Massari

"L’approdo a Roma è una tappa fondamentale del percorso di sviluppo della nostra azienda", sottolinea il Maestro Iginio Massari. "Siamo particolarmente soddisfatti della location, perfetta per intercettare e servire una clientela locale e turistica nello stesso tempo. La qualità senza compromessi e l’alto tasso d’innovazione che contraddistinguono le nostre creazioni contribuirà a rendere Roma ancora più all’avanguardia nel contesto dell’alta pasticceria internazionale".

Cosa si trova da Galleria Iginio Massari

In perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, la gamma dei prodotti artigianali disponibili presso la Galleria Iginio Massari Roma comprende l’iconico Maritozzo del Maestro Massari, gli apprezzati macaron, una vasta offerta di torte, monoporzioni, mignon, confetteria e gustose creazioni in cioccolato come le rinomate praline e cremini. La caffetteria, accompagnata da soffici prodotti lievitati da colazione, presenta l’esclusiva miscela “Sinfonia del Maestro” studiata insieme ai coffee designer di Lavazza.