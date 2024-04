Dove mangiare e bere nel quartiere Centocelle a Roma

Ristorante

Menabò Vino e Cucina

Aperto nel 2018 dai fratelli Paolo e Daniele Camponeschi — l’uno chef e l’altro oste — Menabò è tra le insegne che ha più energicamente contribuito alla rinascita gastronomica di Centocelle. Da non molto ha aggiunto una seconda sala, giusto adiacente, all’unica di cui disponeva all’inizio, allestendole entrambe con un’atmosfera informale da osteria contemporanea. Il vino naturale è ben rappresentato, in una cantina invidiabile, mentre dalla cucina arrivano piatti che mischiano materie prime del centro Italia e qualche spunto mediterraneo. Sempre disponibile, su richiesta, la Carbonara, insieme a piatti meno prevedibili come lo sgombro arrosto con gazpacho di mandorle e crumble a beccafico (10€). Interessanti gli gnocchi di pane con funghi cardoncelli, animelle e carciofi fritti (12€) così come il roast beef d’anatra, proposto con cipollotti e patate all’olio (13€). Per finire c’è il confortevole tiramisù (6€), oppure, per chi predilige il salato, la selezione di formaggi freschi e semi stagionati (10€)