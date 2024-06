Pizzeria

Pizzeria F.lli Nucilli

Lo abbiamo raccontato qui: Massimo e Gianluca Nucilli sono stati tra i primi a scommettere a Roma sulla pizza a portafoglio. Quella un po’ più piccola, da mangiare piegata in quattro ancora calda, come si fa a Napoli. Sono partiti a inizio 2023 in un localino a Montagnola, spazioso quel che basta per far entrare il forno e il piccolo banco dove si stende e farcisce l’impasto. La margherita viene via a 2,50€, ma ci sono anche combinazioni più complesse come la Saporita, con mozzarella, melanzane, pecorino, alici e battuto di olio e prezzemolo… a 3,50€. Volendo, si possono anche ordinare nella versione normalmente ‘tonda’ e, di sera, anche con impasto steso fino fino alla romana.