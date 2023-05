La guida ai migliori ristoranti d’albergo di Roma

Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile dedicare una cena o un pranzo delle proprie uscite settimanali a un ristorante d’albergo. “Cose da turisti” per la maggior parte delle persone e alberghi visti come strutture chiuse e impermeabili hanno, giustamente, alimentato nel tempo un distacco tra hotel e residenti. Negli ultimi anni, seguendo una tendenza già molto visibile all’estero, andare a mangiare, bere, fare l’afternoon tea (il rito del tè pomeridiano in stile inglese) o colazione in hotel non è più un affare per vacanzieri, ma è diventata un’abitudine diffusa nei capoluoghi di regione.

Succede anche grazie alla spinta della pandemia, con il rito della staycation (il servizio che ti incoraggia a dormire in albergo anche nella tua città di residenza) e succede anche perché gli alberghi stanno cambiando sempre più forma. Roma non è affatto impermeabile a questo movimento, anzi rappresenta una delle città dove la ristorazione d’albergo è maggiormente in transizione, anche per l’imponente flusso turistico che da sempre sceglie la capitale per esplorare l’Italia. Gli alberghi si stanno anche rinnovando, arrivano nuove catene e marchi internazionali che puntano ad accogliere gli ospiti, interni ed esterni, in ristoranti, pasticcerie e cocktail bar. Per questo, abbiamo selezionato 20 indirizzi tra i migliori ristoranti d’albergo di Roma.